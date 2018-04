Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 17.04.2018 Verdacht des sexuellen Missbrauchs - Zeugen gesucht

Wangen - Wie wir bereits berichteten, ist ein dreijähriges Mädchen am vergangenen Donnerstagabend gegen 16.40 Uhr Opfer eines vermutlich sexuell motivierten Übergriffs auf dem Wohnmobilparkplatz in der Straße "Im Klösterle" geworden. Aufgrund der Befragung eines achtjährigen Jungen, der zusammen mit der Dreijährigen gespielt hatte, war er zuvor von dem unbekannten Mann gepackt worden, konnte sich allerdings losreißen und weglaufen. Daraufhin habe der Unbekannte das Mädchen zu der Hecke getragen und sich dort auf das Kind gelegt. Als er kurz darauf von einem Erwachsenen, der von dem Achtjährigen um Hilfe gebeten worden war, lautstark angesprochen wurde, ließ der Täter von dem Mädchen ab und flüchtete zu Fuß. Ob ein 19-Jähriger, auf den die Beschreibung zutraf und der von der Polizei bei den Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden konnte, als Tatverdächtiger in Frage kommt, gilt noch nicht als gesichert und ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Täter wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, kurze, schwarze, nach hinten gekämmte Haare, trug ein rotes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Personen, denen der Mann im Bereich des Wohnmobilparkplatzes aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751 / 806 1350

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531/995-1010

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.04.2018

Wangen i.A.

Verdacht des sexuellen Missbrauchs

Opfer eines vermutlich sexuell motivierten Übergriffs ist ein dreijähriges Kind am Donnerstagabend gegen 16.40 Uhr auf dem Wohnmobilparkplatz in der Straße "Am Klösterle" geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein zunächst unbekannter Mann das Mädchen, das sich in der Nähe des elterlichen Wohnmobils aufhielt, in einer Hecke auf den Boden gedrückt und sich auf das Kind gelegt. Als er von einem Zeugen lautstark angesprochen wurde, ließ er von der Dreijährigen ab und flüchtete zu Fuß. Das Kind erlitt bei dem Übergriff mehrere Kratzer. Während der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 19-Jährigen antreffen, auf den die Beschreibung von Zeugen zutraf. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751 / 806 1350

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531/995-1010

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531/995-1012 E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/