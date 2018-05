Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 08.05.2018 Durchsuchungsmaßnahmen in Asylbewerberunterkünften

Ravensburg - Rund 70 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz haben heute Morgen eine Durchsuchungsaktion in drei Asylbewerberunterkünften in Ravensburg und Wilhelmskirch durchgeführt. Im Fokus der von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten und vom zuständigen Amtsgericht erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse standen die Zimmer und gemeinsam benutzten Räumlichkeiten von insgesamt sieben Asylbewerbern, fünf Gambier und zwei Afghanen, die im dringenden Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. In den zurückliegenden Wochen hatten sich die Erkenntnisse der Rauschgiftermittlungsgruppe beim Polizeirevier verdichtet, dass die Beschuldigten, bei denen sich auch ein deutscher Staatsangehöriger aufhalten soll, aus ihren Unterkünften heraus illegal Amphetamin und Cannabis verkaufen. Als die eingesetzten Kräfte gleichzeitig am frühen Morgen zugriffen, versuchte einer der mutmaßlichen Drogendealer zu flüchten und sprang aus dem Fenster. Er konnte jedoch im Freien festgenommen werden, wo er 30 Gramm Marihuana weggeworfen hatte. In seinem Zimmer stießen die Beamten auf weitere 10 Gramm Cannabis, die bereits verkaufsfertig in Plomben portioniert waren. Insgesamt stellten die Drogenfahnder bei den sechs angetroffenen Tatverdächtigen rund 150 Gramm Marihuana und in einem Fall über 600 Euro Bargeld sicher. Nach ihrer Vernehmung wurden die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

