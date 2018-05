Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.05.2018 Bewaffneter Raubüberfall

Markdorf - Armbanduhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro haben vier unbekannte Täter heute am frühen Morgen bei einem Raubüberfall in der Bernhardstraße in Markdorf erbeutet. Die Unbekannten waren gegen 04.00 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohngebäude eingedrungen und hatten die Hausbewohner mit einer Pistole und mitgeführten Messern bedroht. Nachdem die Einbrecher die Familienmitglieder mit Klebeband an Armen und Beinen gefesselt hatten, durchsuchten sie die Räume. Gegen 04.30 Uhr gelang es den Opfern sich selbst zu befreien und die Polizei zu verständigen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Diese wurden von den Geschädigten, die nicht verletzt wurden, wie folgt beschrieben:

1. Der Haupttäter, vermutlich Osteuropäer, soll etwa 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß und schlank sein, er soll grün-graue Augen und gebrochen deutsch gesprochen haben. Bekleidet war der Mann mit einem khakifarbenen Blouson, schwarzen Jeans, schwarze "Chucks" und graue Bauhandschuhe. Als Maskierung trug er eine neoprenartige Sturmhaube mit Sehschlitzen und darüber eine weiße Staubmaske. 2. Etwa 22 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, sprach von allen am besten deutsch. Er humpelte und trug einen roten Kapuzensweater sowie eine khakifarbene, schmal geschnittene Hose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und braune Bauhandschuhe. Maskiert war er mit der über den Kopf gezogenen Kapuze und darunter mit einer zweiteiligen Gesichtsverdeckung.

Die beiden Komplizen sollen etwa gleich alt, ca. 170 cm groß, ebenfalls Osteuropäer sein und Handschuhe getragen haben.

Personen, denen zur fraglichen Zeit die oben beschriebenen Männer bzw. verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551-804-0, zu melden.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531-280-2063

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531-995-1010

