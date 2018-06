Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 11.06.2018 Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hettingen / Lkrs. Sigmaringen - Vermutlich auf Brandstiftung geht das Feuer zurück, das in der Nacht zum 10. Mai 2018 (Christi Himmelfahrt) im Untergeschoss eines leerstehenden Wohnhauses in der Hauptstraße seinen Ausgang genommen hatte und einen Schaden von mindestens 40.000 Euro anrichtete. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude hatte die Freiwillige Feuerwehr Hettingen verhindern können. Zwischenzeitlich konnte durch einen Brandsachverständigen eine technische Ursache für den Brand ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet deshalb Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 22.00 und 01.00 Uhr, Verdächtiges bei dem Brandobjekt beobachtet haben, sich mit dem Kriminalkommissariat Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, in Verbindung zu setzen.

Erster Staatsanwalt Markus Engel, Tel. 07471/944214

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531/995-1010

