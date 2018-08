Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 24.08.2018 - Drogen und Waffen gefunden

Konstanz -

--

Gammertingen

Drogen und Waffen gefunden

Gegen einen 31-jährigen Mann wird derzeit unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln sowie Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt. Rauschgiftermittler hatten am Montag bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen 12 Cannabispflanzen, vier Mini-Grow-Anlagen, eine nicht geringe Menge an Drogen wie Ecstasy-Tabletten, Amphetamine, LSD-Tickets und berauschende Pilze aufgefunden. Außerdem hatte der Tatverdächtige ein Arsenal von 217 Böllern aus Polen, China und Italien in seiner Wohnung gelagert, für die in Deutschland keine Zulassung besteht. Die eingesetzten Polizisten stellten außerdem ein Bowie-Messer, ein Luftgewehr mit dazugehöriger Munition und ein 62 cm-langes Bajonett sicher. Die Ermittlungen dauern an.

