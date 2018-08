Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 27.08.2018 - Ermittlungen wegen Drogenhandels

Konstanz -

--

Bad Saulgau

Kriminalpolizei ermittelt wegen Drogenhandels

Wegen illegalen Drogenhandels ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 54-jährigen Mann und seine beiden Komplizen im Alter von 45 und 36 Jahren. Während der Haupttatverdächtige und der 36-Jährige bereits Ende Juni von einem mobilen Spezialeinsatzkommando in Bad Saulgau vorläufig festgenommen werden konnten, gelang die Festnahme des dritten mutmaßlichen Drogendealers erst vier Wochen später. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 45-Jährigen im Landkreis Sigmaringen, in der offensichtlich das Rauschgift gebunkert wurde, stießen die Ermittler auf über 2,6 Kilogramm Marihuana, rund 85 Gramm Kokain, etwa sechs Gramm Haschisch und rund 8.700 Euro Bargeld, das vermutlich aus Drogenverkäufen stammt. Der Tatverdächtige hatte sich allerdings zuvor abgesetzt, weshalb die Staatsanwaltschaft Hechingen einen Haftbefehl gegen den Flüchtigen beim zuständigen Amtsgericht erwirkte. Wie der 54-Jährige, der als Drahtzieher gilt, einräumte, war er mit einem halben Kilogramm Kokain beliefert worden, wovon er selbst noch etwa 80 Gramm in seinem Geschäft versteckt hatte und den Beamten aushändigte. Während der Haftrichter gegen ihn und seinen 45-jährigen mutmaßlichen Komplizen die Untersuchungshaft angeordnet hatte, wurde der Haftbefehl gegen den 36-Jährigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

