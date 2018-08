Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.08.2018 - Schwerer Raub in Sigmaringen

Konstanz -

--

Sigmaringen

Verdacht des schweren Raubes mit Körperverletzung

Wegen schweren Raubes ermittelt derzeit die Kriminalpolizei gegen drei unbekannte Täter, die am Montagabend im Bereich der Laizer Straße einen 25-jährigen Mann beraubt und verletzt haben sollen. Gemäß den Aussagen des Mannes sei er gegen 22.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg im Bereich Laizer Straße unterwegs gewesen und plötzlich von einer Gruppe dreier ihm unbekannter Männer heraus angesprochen und angehalten worden. Einer der Männer habe daraufhin in einer fremden Sprache mit seinen Begleitern gesprochen, woraufhin die Täter den 25-Jährigen angegriffen und mit einem Stein und einem Messer verletzt haben sollen. Die drei Unbekannten seien dann mit seiner Umhängetasche geflohen. Bei dem Raubgut handelt es sich um ein IPhone 8 im Wert von etwa 800 Euro. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt, konnte jedoch am Dienstagvormittag wieder entlassen werden.

Personenbeschreibung der bislang unbekannten Täter: Tatverdächtiger 1: 1,75 bis 1,80 m groß, schlank, dunkelhäutig, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer grauen, etwas weiter geschnittenen Jeans. Tatverdächtiger 2: 1,70 bis 1,75 m groß, dünn, dunkelhäutig, bekleidet mit einem roten, kurzärmligen T- Shirt aus etwas dickerem Stoff. Der dritte Tatverdächtige konnte vom Geschädigten nicht beschrieben werden.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571 104-0 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.

Markus Engel, Erster Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Hechingen, Tel. 07471/944214

Karina Urbat, Pressestelle Polizeipräsidium Konstanz, Tel. 07531 995 1017