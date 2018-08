Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 30.08.2018 Mutmaßlicher Drogendealer bei Gurtkontrolle ertappt

Konstanz - Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss hat sich ein 39-Jähriger zu verantworten, der am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Max-Stromeyer-Straße angehalten und kontrolliert wurde. Nach einem positiven Drogentest veranlassten sie bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Als die Beamten anschließend in der Wohnung des 39-Jährigen, wo sie dessen Fahrzeugpapiere, die er nicht mitgeführt hatte, überprüften, fiel ihnen deutlich der Geruch von Marihuana auf. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnräume stießen die Polizisten dann auf rund 70 Gramm Marihuana, mehrere Gramm Kokain und Amphetamin sowie auf rund 4.000 Schweizer Franken und 1.500 Euro Bargeld, die vermutlich aus Drogenverkäufen herrühren. Der Tatverdächtige räumte ein, im Bereich Wollmatingen etwa ein Dutzend Marihunapflanzen angebaut zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Roth, Tel. 07531-280-2000

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531-995-1010

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/