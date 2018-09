Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 19.09.2018 Versuchtes Tötungsdelikt

Isny - Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen, der am Donnerstag, 13. September kurz nach 20.00 Uhr einen 19-jährigen Mitbewohner in Isny mit einem Messer in die Brust gestochen haben soll. Außerdem versuchte der 20-Jährige den Geschädigten zu ersticken. Der 19-Jährige konnte sich losreißen und zu einem Hausmitbewohner flüchten. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine mögliche Motivlage für die Tat ist noch unklar. Das Amtsgericht Ravensburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

