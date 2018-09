Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 20.09.2018

Konstanz -

--

Ravensburg

Gefährliche Körperverletzung durch Vergiftung

Fünf Personen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren konsumierten am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr in der Innenstadt ein mutmaßlich mit Betäubungsmittel versetztes Liquid aus einer E-Shisha. Nach dem Konsum war es bei den Geschädigten zum Kreislaufkollaps gekommen, teilweise mit Erbrechen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurden die fünf mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und konnten am Abend wieder entlassen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ravensburg dauern an.

Oberstaatsanwalt Angster, Tel. 0751/806-1350

Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/