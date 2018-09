Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 24.09.2018

Konstanz - Gottmadingen

Haftbefehl gegen renitenten Sattelzug-Fahrer erlassen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte und Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht wird einem 30-jährigen, aus Weißrussland stammenden Sattelzugfahrer vorgeworfen. Der mit rund zwei Promille unter Alkoholeinwirkung stehende Mann fuhr am Samstagabend gegen 21.15 Uhr auf der B34, aus Richtung Bietingen kommend, mit seinem Sattelzug bereits vor dem Ortseingang von Gottmadingen auf einen vorausfahrenden PKW dicht auf. In der Hauptstraße widerholte er dieses Verhalten mehrfach und dürfte dabei auch das Heck des PKW berührt haben. Auf Höhe der Einmündung zur Hilzinger Straße versuchte der Autofahrer den hinter ihm haltenden 30-Jährigen auf sein Verhalten anzusprechen und ihn zum Aussteigen zu bewegen. Dies ignorierte der Mann und fuhr wieder an, weshalb sich der Autofahrer nach seinen Schilderungen durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste. Eine zwischenzeitlich alarmierte Streife konnte den anschließend über die Hilzinger Straße und die Johann-Georg-Fahr-Straße geflüchteten Sattelzug im Bahnhofsbereich antreffen. Die Aufforderung, den Motor abzustellen und auszusteigen ignorierte der Fahrer erneut, fuhr wieder an und streifte dabei eine Polizeibeamtin am Arm. Rund 200 Meter entfernt hielt der 30-Jährige sein Fahrzeug schließlich an und konnte in seiner Fahrerkabine durch die Einsatzkräfte überwältigt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Gesäßtasche, in die er zuvor greifen wollte, ein größeres Messer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das zuständige Amtsgericht am Sonntag einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 30-Jährigen, der zwischenzeitlich in eine Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die sachbearbeitenden Ermittler der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen bitten Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0, zu melden.

Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Schmidt, Tel. 07531/995-1012

Erster Staatsanwalt Heiner Fritze

