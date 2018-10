Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 01.10.2018

Konstanz - Konstanz

Auseinandersetzung im Herosepark

Nachdem Passanten am Sonntagnachmittag gegen 18.30 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Herosepark gemeldet hatten, rücken Streifen des Polizeireviers, der Bundespolizei und des Kriminaldauerdienstes zu der Örtlichkeit aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte mussten die Streitenden getrennt und dabei auch Pfefferspray eingesetzt werden. Bei den weiteren Abklärungen wurde bekannt, dass sich eine Gruppe von zumindest sechs aus dem Iran stammender Flüchtlinge anlässlich einer Geburtstagsfeier an der Grillstelle im Herosepark aufgehalten hat. Aus noch unklarem Grund ist es dabei zu einem Streit und einer handgreiflichen Auseinandersetzung von zumindest vier alkoholisierten Beteiligten gekommen, bei der möglicherweise auch eine abgeschlagene Glasflasche eingesetzt wurde. Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 36 Jahren erlitten dabei oberflächliche Schnittverletzungen, die entsprechend ärztlich versorgt werden mussten. Ein stark alkoholisierter 36-jähriger Beteiligter musste, da er sich weiter aggressiv verhielt, in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

