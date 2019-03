Polizeipräsidium Konstanz / Gewässerverunreinigung

Gewässerverunreinigung

Mariaberg/Landkreis Sigmaringen - Mariaberg

Zu einer Gewässerverunreinigung der Lauchert kam es am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Mariaberg. Dem Betreiber einer weiter flussabwärts gelegenen Fischzucht war gegen 05.30 Uhr aufgefallen, dass in seinen Becken der Sauerstoffgehalt sank und sich auf dem Wasser Schaum gebildet hatte. Eine daraufhin von der Polizei am Donnerstagvormittag veranlasste und teils unter Einsatz eines Polizeihubschraubers durchgeführte Überprüfung des Bachlaufs ergab, dass ab Mariaberg flussabwärts eine starke und teilweise großflächige Schaumbildung erkennbar war. Durch die Fachdienststelle für Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Konstanz wurden Wasserproben entnommen und in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Sigmaringen Ermittlungen zur Ursache der Schaumbildung eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind.

