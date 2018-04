Polizeipräsidium Konstanz / Großeinsatz nach Amokalarm an der ...

Großeinsatz nach Amokalarm an der Geschwister-Scholl-Schule

Weingarten - Weingarten

Amok-Alarm ausgelöst

Für Aufregung sorgte am heutigen Montagnachmittag ein Amok-Alarm in der Geschwister-Scholl-Schule in Weingarten.

Kurz nach 15.00 Uhr war die Polizei verständigt worden, dass gegen 14.30 Uhr in der Schule ein Amok-Alarm ausgelöst worden sei.

Aufgrund der unklaren Situation hat die Polizei die drei Schulgebäude systematisch durchsucht, in denen sich viele der 350 bis 400 anwesenden Schülerinnen und Schülern nach Auslösung des Alarms in Klassenzimmern und anderen Räumen eingeschlossen hatten.

Das Schulzentrum wurde weiträumig abgesperrt und das Gelände von einem Polizeihubschrauber auch aus der Luft überwacht.

Gegen 16.25 Uhr nach der Durchsuchung des Schulkomplexes, die keinerlei Anhaltspunkte für eine tatsächliche Amoklage ergab, begann die Polizei damit, die Schülerinnen und Schüler aus den Gebäuden zu führen und den Betreuungskräften des DRK sowie der Polizei zu übergeben.

Die Betreuungsstelle befand sich in einem Nebengebäude (Mensa) der Schule, wo die Kinder gesammelt und von dort in ihre Busse einsteigen oder in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden konnten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Alarm über einen Telefonanruf ausgelöst, mit dem die Alarmanlage aktiviert wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sauter

