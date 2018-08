Polizeipräsidium Konstanz / Illegale Müllablagerung

Illegale Müllablagerung

Wangen im Allgäu - Mehrere Müllsäcke voll mit Hausmüll entsorgte ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen illegal zwischen Epplings und Gießen gegenüber dem dortigen Wasserbrunnen. Ein Zeuge, der dies feststellt, verständigte am Donnerstag gegen 16.00 Uhr die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0.

Straub

Tel. 07531/995-1015

