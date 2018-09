Polizeipräsidium Konstanz / Körperverletzung

Körperverletzung

Landkreis Konstanz - Vor einem Lokal im Industriegebiet von Konstanz kam es am frühen Sonntag morgen zu einer Körperverletzung. Der Tatverdächtige lief dort zusammen mit seiner Freundin und traf auf den späteren Geschädigten. Zwischen dem Tatverdächtigem, seiner Freundin und dem Geschädigten kam es zunächst zu einem verbalen Austausch. Nach Angaben des Geschädigten entnahm der Tatverdächtige in der Folge aus seinem Pkw einen Schlagstock und schlug damit auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte erlitt Verletzungen an der Hand sowie am Knie. Anschließend entfernten sich der Tatverdächtige und dessen Freundin mit einem silbernen Mercedes der C-Klasse.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Weiße Hautfarbe, ca. 170 cm groß, blonder Haarkranz. Der Tatverdächtige trug einen dunklen Anzug. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Tel.-Nr. 07531 995-0 entgegen.

