Polizeipräsidium Konstanz / KONSTANZ Schuppenbrand

KONSTANZ Schuppenbrand

Konstanz - KONSTANZ Freitag, um 17.58 Uhr, wurde der Polizei der Brand einer größeren Scheune beim Neuhof zwischen Litzelstetten und Dingelsdorf mitgeteilt. Es drohte der Brand auf ein naheliegendes Wohnhaus überzugreifen, so die ersten Mitteilungen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand der Schuppen in einer Größe von etwas mehr als 70 Quadratmeter in Vollbrand und war nahezu abgebrannt. Zur Brandursache sind die Ermittlungen aufgenommen worden. Der Brandplatz kann aufgrund der Hitze aktuell noch nicht betreten werden. Die Feuerwehr leistet derzeit noch Brandwache. Zum Gebäudeschaden, bzw. gelagerten Sachwerten, können derzeit keine Angaben geleistet werden. Das Wohnhaus ist durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen wurden nicht verletzt.

