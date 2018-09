Polizeipräsidium Konstanz / Korrektur: Versuchte Vergewaltigung

Korrektur: Versuchte Vergewaltigung

Ravensburg - Wegen versuchter Vergewaltigung ermitteln Kriminalbeamte gegen einen bislang unbekannten Täter, der am Sonntag gegen 03.45 Uhr in der Gartenstraße zwischen den Gebäuden Nr. 16 und 18 versuchte, gegen den Willen einer 38-Jährigen sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Zuvor hatte die Geschädigte mit dem späteren Täter den Abend in unterschiedlichen Gaststätten in Ravensburg verbracht. Kurz vor 03.45 Uhr verabschiedeten sie sich und wollten getrennt nach Hause gehen. Entgegen der Ankündigung mit einem Taxi nach Hause zu fahren, stellte der Mann der Frau nach und überwältigte diese. Vermutlich aufgrund deren Gegenwehr und Hilferufe ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte soll schwarzafrikanischer Abstammung, etwa 180 Zentimeter groß sein, er hat etwa 15 Zentimeter lange, zu zwei Zöpfen gebundenen Rastalocken (Dreadlocks), drei Punkte oder Sterne an der linken Halsseite tätowiert und war zur Tatzeit mit einem dunklen Kapuzenpullover, weißen Turnschuhen sowie einer Cargohose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden dringend gebeten, die Kriminalpolizei Ravensburg, Tel. 0751/803-0, anzurufen.

Straub

Tel. 07531/995-1015

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/