Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz

Konstanz - Hohenfels K6107 - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag gegen 17:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 6107 zwischen Minderdorf und Sentenhart ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt 5 Personen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Ein 53 jähriger Pkw Lenker fuhr von Minderdorf in Richtung Sentenhart und kam vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach, bevor er dann etwa 10 m von der Fahrbahn entfernt wieder auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Pkw war mit insgesamt 5 Personen besetzt. Bei dem Unfall wurden 2 Personen leicht verletzt und 3 Personen schwer verletzt in umliegenden Krankenhäusern stationär aufgenommen. Die 53 jährige Beifahrerin musste mit hydraulischem Gerät durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit und gerettet werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40´000 Euro. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Aufgrund des Rettungseinsatzes und zur Unfallaufnahme war die K6107 bis etwa 19:45 Uhr voll gesperrt.

