Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz

Konstanz - Singen - Gebäudebrand

Am Dienstag gegen 17:40 Uhr wurde der Polizei ein Gebäudebrand in der Freiheitsstraße 33 in Singen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Dachgeschoss und der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand. Durch den Einsatz der Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften konnte der Brand gegen 18:55 Uhr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Zur Durchführung des Löscheinsatzes mussten die Freiheitsstraße und die Theodor-Hanloser-Straße zeitweise voll gesperrt werden. Das Gebäude stand seit mehreren Jahren leer und war aufgrund baulicher Mängel nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100´000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bisher nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

