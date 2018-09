Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz - Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen wird in Singen, Alpenstraße von vermutlich vier tatverdächtigen Personen ein 48 Jahre alter Mann niedergeschlagen. Der Geschädigte wurde in das Krankenhaus verbracht. Dort konnte er bislang noch nicht befragt werden. Die näheren Umstände zum Sachverhalt sind noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter der Tel.-Nr. 07731/8880 entgegen.

Körperverletzung Industriegebiet Singen

Vor einer Diskothek im Singener Industriegebiet kommt es am frühen Sonntagmorgen zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt 10 Personen beteiligt. Zwei Personen wurden im Krankenhaus behandelt; konnten dieses aber zwischenzeitlich wieder verlassen.

Brand einer Garage

Am Sonntagmorgen wurde dem Polizeirevier Singen telephonisch mitgeteilt, daß in Rielasingen-Worblingen eine Garage brennt. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schopf ist durch das Feuer komplett abgebrannt. Durch den Brand entstanden weiter Schäden an der Doppelgarage sowie den Rolläden eines Einfamilienhauses. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

