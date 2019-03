Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz : ALLENSBACH

Landkreis Konstanz : ALLENSBACH

Konstanz - Samstag, gegen 15.20 Uhr, geriet eine Tuja Hecke in der Straße Zum Walzenberg auf einer Länge von ca. 10 Meter in Brand. Ursache hierfür dürften Unkrautbeseitiungsarbeiten mittels eines Gaskartuschen Brenners gewesen sein, die die Hecke in Brand setzte. Durch das schnelle Ablöschen seitens der Freiwilligen Feuerwehr Allensbach konnte der Sachschaden gering gehalten werden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: Ehninger Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/