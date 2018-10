Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz Körperverletzung ...

Landkreis Konstanz Körperverletzung mit Pfefferspray

Singen - Ein 46 jähriger Mann, welcher am Freitag, gegen 14.10 Uhr, entlang der Georg-Fischer-Straße, vom Friedrich-Ebert-Platz, zu Fuß in östliche Richtung ging, wurde eigenen Angaben zufolge plötzlich von einem unbekannten Mann beleidigt und mit Pfefferspray attackiert. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und er konnte nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst selbständig seinen Nachhauseweg antreten. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, 07731/8880, in Verbindung zu setzen.

