Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz Unfallflucht

Landkreis Konstanz Unfallflucht

Allensbach - Ein bisher unbekannter Fahrer eines Transportfahrzeuges touchierte am Freitag, gegen 07.50 Uhr, in Hegne, auf einem Parkplatz in der Konradistraße, einen abgestellten VW Scirocco und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: KHK Stihl Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/