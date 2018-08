Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Konstanz Verkehrsunfall an ...

Landkreis Konstanz Verkehrsunfall an Bahnübergang

Radolfzell - Bei dem Versuch eine Segel-Jolle mit Trailer über einen Bahnübergang zu ziehen, wurde am Samstag, gegen 15.50 Uhr, am Naturfreundehaus Markelfingen ein 48-jähriger Mann schwer verletzt. Der Fahrer eines Pkw Dacia zog einen für den Straßenverkehr nicht geeigneten Trailer mit einer Segel-Jolle über den Bahnübergang, obwohl der zugehörige Mast der Segel-Jolle nicht umgelegt war. Als der Mast der Jolle mit der Oberleitung kollidierte, erhielt der 48-jährige Mann, welcher zusammen mit zwei weiteren Personen den Trailer schob, einen Stromschlag. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Im Zeitraum bis gegen 17.30 Uhr musste die Bahnstrecke Konstanz - Radolfzell gesperrt werden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: KHK Stihl Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/