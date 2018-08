Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Konstanz - Wangen im Allgäu - Tödlicher Motorradunfall

Am Samstag gegen 10:55 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 8007 zwischen Wangen und Kißlegg ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer tödlich verunglückte. Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers von Kißlegg in Fahrtrichtung Wangen. In einer langgezogenen Kurve auf Höhe Beutelsau kam das Motorrad aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Der 24-Jährige Motorradfahrer erlag trotz getragener Schutzkleidung noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die K8007 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 12:30 Uhr voll gesperrt.

