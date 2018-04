Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Ravensburg Fahrzeugbrand

Landkreis Ravensburg Fahrzeugbrand

Bad Waldsee - Auf der B 30, im Bereich zwischen Baindt und Enzisreute, geriet heute gegen 17.45 Uhr ein VW Golf während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte rechtzeitig anhalten und beide Fahrzeuginsassen konnten den Pkw unverletzt verlassen, bevor dieser in Vollbrand stand. Der Brand wurde von Kräften der Feuerwehr Bad Waldsee gelöscht. Die Fahrbahndecke der Bundesstraße wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme mit Räumung der Unfallstelle sowie der Sicherung auslaufender Kraftstoffe war eine Sperrung des Fahrzeugverkehrs bis gegen 20.00 Uhr und die Einrichtung einer Umleitung erforderlich.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: KHK Stihl Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/