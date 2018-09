Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Ravensburg Unfallflucht / ...

Landkreis Ravensburg Unfallflucht / Zeugenaufruf

Weingarten - Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Schlossergasse einen geparkten Pkw Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Unfall mit Sachschaden/ Zeugenaufruf

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitag, gegen 14.50 Uhr auf der A96 zwischen Leutkirch West und Aichstetten ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Als ein Sattelzug, welcher auf der A96 in Richtung Memmingen unterwegs war, zum Überholen ausscherte, kam es zu einem Streifvorgang mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW VW. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563/90990, zu melden.

