Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Ravensburg Verkehrsunfall ...

Landkreis Ravensburg Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Berg - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 17.30 Uhr, auf der B 32, Höhe Niederbiegen ereignete, wurden 5 Personen leicht verletzt und es entstand Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Die 82-jährige Fahrerin eines Opel Corsa bog aus einem Gemeindeverbindungsweg nach links auf die B32 ein und missachtete die Vorfahrt eines Pkw Opel Signum, welcher die B32 in Fahrtrichtung Blitzenreute befuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die 82-jährige Fahrerin des Pkw Opel Corsa und die 4 Fahrzeuginsassen aus dem Opel Signum leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Eine erste Mitteilung über eine eingeklemmte Person hatte sich vor Ort nicht bestätigt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren Weingarten, Fronreute/Blitzreute mussten keine Person aus einem Fahrzeug befreiten. Eine eingerichtete Vollsperrung der Bundesstraße konnte bis gegen 19.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Brand von Altkleidercontainer

Leutkirch

Am Freitag, gegen 13.20 Uhr kam es am Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterzeil und Greishof zum Brand in einem Altkleidercontainer, der von Einsatzkräften der Feuerwehr Leutkirch gelöscht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Nach ersten polizeilichen Feststellungen kommt eine vorsätzliche Brandlegung in Betracht. Zeugen, welche zum genannten Zeitraum Personen vor Ort bemerkt haben, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/84880, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Körperverletzung

Am Freitag, gegen 18.25 Uhr, kam es in einer Parkanlage in der Kornblumenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher/ junger Erwachsener und einem 22-jährigen Mann. Der 22-jährige Mann wurde eigenen Angaben zufolge von Personen aus der Gruppe beleidigt und von einem jungen Mann in den Bauch getreten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an: KHK Stihl Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/