Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen -

--

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein 20-jähriger Audi-Fahrer am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Bittelschießer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere am Straßenrand eingesetzte Metallpfosten und beschädigte zwei kleinere Bäume. Bei dem Unfall wurde der junge Mann nicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Eine 31-jährige Peugeot-Fahrerin verursachte am Samstag gegen 13.00 Uhr auf der B 313 einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr die B 313, bog auf Höhe Rohrdorf in die Kreenheinstetter Straße nach rechts ab, verlor hierbei aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Wegweiser. Es entstand Sachschaden von rund 7500 Euro, der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Mengen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter beschädigte Samstagnacht gegen 00.15 Uhr einen in der Hauptstraße abgestellten Skoda Fabia und verursachte Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Unbekannte hatte die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einem Stein eingeschlagen, die Türschlösser mit Sekundenkleber zugeklebt und die hintere Stoßstange beschädigt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Zeitraum von Freitag, 19.45 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkten Volvo. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 400 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Illmensee

Diebstahl von Fahrrädern

Zwei Mountainbikes im Wert von rund 16.000 Euro wurden am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr aus einem verschlossenen Fahrzeug, welches in der Hauptstraße auf der Wiese gegenüber dem Sportplatz stand, entwendet. Die hochwertigen matt-schwarzen Mountainbikes der Marke Scott haben eine goldfarbene Federgabel. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Gammertingen

Schlägerei in Lokal

Wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Mann und gegen weitere noch unbekannte Täter. Der 22-Jährige soll in der Nacht auf Samstag gegen 00.45 Uhr in einer Gaststätte in der Sigmaringer Straße gemeinsam mit den anderen Tatbeteiligten fünf Lokalbesucher angegriffen haben. Ein 23-Jähriger musste nach einem Schlag mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf in ein Krankenhaus eingeliefert werden, vier weitere Lokalgäste wurden im Verlauf der Schlägerei ebenfalls verletzt. Zu dem Vorfall war es gekommen, nachdem einer der späteren Täter eine Auseinandersetzung mit einer Angestellten des Lokals hatte und daraufhin der Gaststätte verwiesen worden war. Damit konnte sich der bislang unbekannte Mann nicht abfinden und kehrte mit Verstärkung zurück. Laut Zeugenaussagen waren die Männer mit Baseballschlägern, Elektroschockern und Reizgas bewaffnet und griffen die anwesenden Gäste des Lokals an. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag gegen 02.55 Uhr nach einem Unfall in der Bittelschießer Straße geflüchtet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein weißer Kleinwagen der Marke Toyota über eine Verkehrsinsel schanzte und sich der Fahrer anschließend von der Unfallstelle entfernte. Vor Ort konnten zwei größere Kunststoffteile des Pkw vorgefunden werden. Laut dem Augenzeugen kam der Pkw aus Richtung Krankenhaus, bog zu schnell in die Bittelschießerstraße ein und geriet aus der Kurve. Hinweise zum Autofahrer sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten. Meßkirch

Einbruch

Auf Zigaretten waren unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in einem Geschäft in der Conradin-Kreutzer-Straße aus. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Eingangstür und nahmen etwa 25 Stangen Zigaretten im Wert von rund 1500 Euro mit, danach flohen sie unerkannt vom Tatort. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, entgegen.

Kratzer

07531/995-1016

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/