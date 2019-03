Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Ostrach - Einbruch

In der Zeit von Freitag, 17:15 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr wurde in der Straße Im Grund in Ostrach ein Einbruch in eine Lagerhalle verübt. Durch eine unbekannte Täterschaft wurde die Verriegelung einer Tür überwunden. Aus der Lagerhalle wurden mit Hilfe eines Rollwagens eine große Anzahl hochwertiger Elektrowerkzeuge sowie zwei Taucheranzüge abtransportiert. Der Wert des Diebesgutes dürfte über 10´000 Euro liegen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

