Polizeipräsidium Konstanz / Landkreis Sigmaringen Einbruch in ...

Landkreis Sigmaringen Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Herdwangen-Schönach - Am Freitag, gegen 23.20 Uhr, verschaffte sich in Herdwangen, Dorfstraße, ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang in ein Lebensmittelgeschäft und entwendete alkoholische Getränke sowie Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Zeugen, welche zu diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachteten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160, in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitag, gegen 16.30 Uhr im Mettenbachweg ereignete, erlitt ein 20-jähriger Mann schwerste Verletzungen und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Als der Fahrer eines Baggers von einem Firmengelände auf den Mettenbachweg hinausfahren wollte und seine Arbeitsmaschine bereits auf die Fahrbahn hinausragte, kam es zu einer Kollision mit einem VW-Transporter, welcher den Mettenbachweg in ortsauswärtiger Richtung befuhr. Der Beifahrer des Kastenwagens erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

