Polizeipräsidium Konstanz / Löwenplatz in Weingarten nach ...

Löwenplatz in Weingarten nach Gasgeruch geräumt

Konstanz - Weingarten

Löwenplatz nach Gasgeruch geräumt

Gasgeruch unbekannter Ursache führte am heutigen Mittag zur Räumung des Löwenplatzes in Weingarten. Wie mehrere Passanten gegen 12:14 Uhr der Rettungsleitstelle Oberschwaben sowie dem Polizeirevier Weingarten mitteilten, war auf dem zentralen Platz ein Gasgeruch feststellbar, welcher zunächst nicht zuzuordnen war. Da auch erste Messungen der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten eine überdurchschnittliche Gasbelastung bestätigten, wurde durch die Polizei ein am Löwenplatz gelegenes Café sowie der Platz selbst geräumt und für den Publikumsverkehr gesperrt. Weitere Messungen wurden durch den alarmierten Gefahrguttrupp der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg sowie durch den örtlichen Gasnetzbetreiber durchgeführt. Erst gegen 14:00 Uhr konnte durch die Einsatzkräfte Entwarnung gegeben werden. Ein defekter und in der Tiefgarage am Löwenplatz abgestellter Pkw konnte als Ursache für den Geruch ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde aus der Tiefgarage entfernt und die Sperrung des Löwenplatzes aufgehoben. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr.

