Polizeipräsidium Konstanz / Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Bodman-Ludwigshafen

Autofahrer schleudert in Gegenverkehr

Drei Schwer- und einen Leichtverletzten sowie Sachschaden von rund 72.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Abend gegen 17.10 Uhr mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 31 neu. Der 21-jährige Lenker eines Pkw hatte die Bundesstraße von Überlingen in Richtung Stockach befahren und war bei Starkregen vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem zweispurigen Teilstück in Höhe Bodman-Ludwigshafen ins Schleudern geraten. Nachdem er hierbei zunächst eine Sattelzugmaschine touchiert hatte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, um dann frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw zusammenzustoßen. Der Fahrer dieses Autos wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, die mit 2 Fahrzeugen und 5 Mann im Einsatz war, aus seinem Pkw befreit werden. Nach einer ersten Versorgung durch den Notarzt wurden die Verletzten vom Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Singen und Überlingen gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Bundesstraße zunächst voll gesperrt, ab 18.20 Uhr zumindest wieder in Richtung Autobahn befahrbar. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

