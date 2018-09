Polizeipräsidium Konstanz / Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Orsingen-Nenzingen

Kleine Ursache - große Wirkung - Brand auf Firmengelände

Am Samstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr entwickelte sich ein Großbrand auf dem Gelände der Fa. Auto Teile Seliger in Orsingen-Nenzingen. Vermutlich lösten Tätigkeiten eines Mitarbeiters den Brand zunächst an einem Fahrzeug aus.Insgesamt wurden ca. 65 Fahrzeuge fast vollständig zerstört. Das Feuer griff zudem auf zwei angrenzende Werkstatthallen bzw. deren Fassaden über. Einen vollständigen Übergriff konnten die ca. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern. 2 Personen wurden mit leichter Rauchgasvergiftung ins KKH Stockach verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 150.000 - 200.000 Euro.

