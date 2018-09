Polizeipräsidium Konstanz / Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Vogt

Verkehrsunfall

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der L 325 Höhe Neuwaldburg. Ein 23-jähriger Motorradfahrer fuhr von Vogt in Richtung Schlier, überholte trotz Gegenverkehr einen vorausfahrenden Traktor samt Maisanhänger und prallte frontal gegen den Pkw Citroen Berlingo einer entgegenkommenden 41-Jährigen. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw in den Sprinter eines ebenfalls in Richtung Schlier fahrenden Verkehrsteilnehmers. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer, die Beifahrerin der entgegenkommenden Autofahrerin leicht verletzt. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber, die Frau mit einem Rettungswagen von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die L 325 gesperrt. Insgesamt mussten 3 Fahrzeuge abgeschleppt werden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: Hr. Dittrich Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/