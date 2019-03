Polizeipräsidium Konstanz / Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Wangen im Allgäu - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Am Samstag gegen 16:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 8005 zwischen Niederwangen und Wangen-Welbrechts an der Einmündung nach Wangen-Elitz zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 79-jährige Hyundai-Fahrerin wollte von Elitz kommend nach links in Richtung Welbrechts abbiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten, in Fahrtrichtung Niederwangen fahrenden 20-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wird dieser und seine 17-jährige Mitfahrerin leicht bis mittelschwer verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR, am Motorrad der Marke Yamaha von ca. 4000 EUR.

