Polizeipräsidium Konstanz / Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Baindt

Schwerer Verkehrsunfall

Zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es am Sonntagmorgen auf der B30 auf Höhe der Anschlussstelle Baindt. Ein 81-Jähriger Opel Fahrer war gegen 10:35 Uhr in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei übersah er vermutlich das auf dem linken Fahrstreifen nachfolgendene Motorrad Kawasaki. Der 23-jährige Motorradfahrer konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren auf den Pkw nicht mehr verhindern und kam zu Sturz. Das Motorrad schleuderte noch etwa 100 Meter über die Fahrbahn. Der 23-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine örtliche Klinik eingeliefert. Die B30 musste in Fahrtrichtung Bad Waldsee zur Unfallaufnahme bis 12:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Baindt ausgeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

