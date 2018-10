Polizeipräsidium Konstanz / Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Bad Saulgau

Unfall mit Verletzten

Am Freitag kurz nach 17 Uhr befuhr ein 83-jähriger Lenker eines Pkw Renault den Verbindungsweg aus Richtung Hochberg kommend in Richtung B 32 mit der Absicht die B 32 in Richtung Haid zu überqueren. Dabei übersah er offensichtlich einen aus Richtung Bad Saulgau sich nähernden Kleinbus, welcher mit insgesamt 8 Insassen besetzt war. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zur Kollision in dessen Folge der Kleinbus gegen ein weiteres im Kreuzungsbereich wartendes Fahrzeug, einen Pkw BMW, geschleudert wurde. Insgesamt wurden 3 Personen verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 46.000 Euro. Die Unfallstelle musste für rund 2 Stunden gesperrt werden.

