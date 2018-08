Polizeipräsidium Konstanz / Meldung des Polizeipräsidiums ...

Meldung des Polizeipräsidiums Stuttgart Unbekannter Mann identifiziert

Stuttgart/Konstanz - Die Identität des Mannes, der sich seit Donnerstag (09.08.2018) mit einer Amnesie in einem Stuttgarter Krankenhaus befindet (siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung vom 15. August 2018), ist mittlerweile geklärt. Angehörige aus Berlin und der Schweiz meldeten sich bei der Polizei und gaben an, ihren Verwandten über Facebook entdeckt und erkannt zu haben. Übereinstimmenden Angaben und weiteren Überprüfungen zufolge handelt es sich bei dem bisher Unbekannten um einen 59-jährigen in der Schweiz lebenden Deutschen. Die Ursache, die zur Amnesie führte und die Umstände, warum der 59-Jährige nach Stuttgart fuhr, sind weiterhin unklar.

An die Redaktionen: Die Polizei bittet die Redaktionen, die Bilder des Mannes, die ausschließlich zur Identifikation des damals Unbekannten dienten, nicht mehr zu veröffentlichen.

