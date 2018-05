Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Bodenseekreis

Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz - Uhldingen-Mühlhofen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B31

Nur noch den Tod konnte der Notarzt bei einer 79-jährigen Autofahrerin feststellen, die am heutigen Mittag auf der B31 zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen-Nußdorf frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen ist. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 79-Jährige gegen 14:00 Uhr in Richtung Überlingen gefahren, als sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Renault auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem in Richtung Uhldingen-Mühlhofen fahrenden Opel einer 52-Jährigen Autofahrerin kollidierte. Das Fahrzeug der 52-Jährigen wurde in die Böschung abgewiesen und ein nachfolgender Opel einer 3-köpfigen Familie stieß gegen den noch schleudernden Renault. Während die 79-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag, erlitten die 52-jährige Opel-Fahrerin sowie ihr 9-jähriger Sohn schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 38-jährige Fahrerin des nachfolgenden Opels, ihr 44-jähriger Ehemann sowie der 6-jährige Sohn, wurden leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 30 000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B31 in beiden Fahrtrichtungen bis 17:55 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet. An den Ausleitungen kam es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg im Einsatz.

