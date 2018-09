Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Bodenseekreis

Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz -

--

Tettnang

Bedrohung mit Messer- Geschädigte gesucht

Ein 35-Jähriger bedrohte am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Karlstraße mehrere Passanten mit einem Messer und flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Bei einer Fahndung im Stadtgebiet konnten die Beamten den Mann feststellen und nach einer kurzen Verfolgung einholen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Personen, die von dem 35-Jährigen bedroht wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Überlingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch zwischen 19.45 Uhr und 22.15 Uhr einen in Parkhaus Post geparkten Jaguar. Der Unbekannte riss die Abdeckung des Außenspiegels ab und verbog die Kühlerfigur. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, 07551/804-0, zu melden.

Sipplingen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Gräfin-Hildegard-Straße aus einem Garten eine Marmorfigur. Bei der Figur handelt es sich um eine rund 30 cm hohe Madonna mit Kind. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Figur geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

K 7754 / Deggenhausertal

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der K 7754 vermutlich weil er zu weit links gefahren ist, den Außenspiegel des entgegenkommenden Opel. Durch die umherfliegenden Teile wurde zudem das Glas der Beleuchtungseinrichtung am Anhänger, welcher von dem Opel gezogen wurde, beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Markdorf

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Radfahrer und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Ravensburger Straße in Richtung Ravensburg, geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 21-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten starken Atemalkoholgeruch feststellen, weshalb sie im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlassten.

