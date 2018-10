Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Bodenseekreis

Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz - Oberteuringen - Neuhaus

Verkehrsunfall - Motorrad kollidiert mit Lkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Lkw kam es am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr auf der L 204 / Lupinenstraße in Höhe der Einmündung Ziegenmüllerstraße. Der Motorradfahrer bog von der Ziegenmüllerstraße nach links in die Lupinenstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Lkw mit Anhänger, der in Richtung Hefigkofen unterwegs war. Der 71-jährige Motorradfahrer wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 12.500.- Euro.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: Schnurer, EPHK Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/