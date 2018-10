Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Inzigkofen

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch gegen 02.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Nebenraum eines Wohngebäudes. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Der Täter hebelte mit einem Werkzeug die nicht verschlossene Türe, sowie einen in im Raum befindlicher Weinschrank auf. Hierbei ging die Scheibe zu Bruch und einige Weinflaschen fielen aus dem Schrank. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Hettingen

Hund reißt Katze

Von zwei unbekannten Hunden wurde am Dienstag gegen 22.45 Uhr eine Katze im eigenen Garten in der Straße "Kallental" gerissen. Als die Besitzerin der Katze dies bemerkte, schrie sie die Hunde an, bis diese die Flucht ergriffen. Diese werden von der Frau wie folgt beschrieben: 1. Hund: mittelgroß bis groß, mittellanges Haar, ähnlich wie ein Schäferhund, 2. Hund: mittelgroß bis groß, mittellanges schwarzes Fell, weiße Stellen an den Pfoten. Personen, die Hinweise zu den Hunden geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Gammertingen

Brandstiftung

Ein unbekannter Täter zündete am Mittwoch gegen 16.00 Uhr auf dem PVC-Boden einer Toilette im 1. OG eines Wohn- und Schulgebäudes in der Straße "Klosterhof" mehrere Papiertücher an und verließ den Raum, ohne die brennenden Tücher zu löschen. Auf den Rauchgeruch wurden zwei Betreuer aufmerksam, die im Treppenhaus den Alarm eines Brandmelders auslösten und das Gebäude evakuierten. Eine Gefahr des Ausbreitens des Feuers auf das gesamte Gebäude bestand laut Einschätzung der Beamten nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen kam mit 20 Mann und vier Fahrzeugen, die Werksfeuerwehr Mariaberg mit 18 Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Bad Saulgau

Schlägerei vor Gaststätte

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Mittwoch gegen 00.30 Uhr in der Kasernenstraße vor einer Gaststätte. Ein 30-Jähriger schlug seine 30- und 33-jährigen Kontrahenten mehrfach mit einem Bierkrug auf den Kopf. Der 30-Jährige wiederrum schlug mit einer Reklametafel mit einem massiven Metallgestell auf den Angreifer ein. Alle drei Personen wurden bei der Streitigkeit leicht verletzt. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurden die anwesenden Personen zur Ruhe ermahnt und teilweise sogar Platzverweise ausgesprochen.

Mengen / Rulfingen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Samstag 10.00 Uhr, aus dem Gewann Bläsibühl entlang der K 8240 einen Senkrechtholzspalter im Wert von rund 3.000 Euro. Der grüne Spalter des Herstellers "Strautmann" mit Zusatzspalttisch und Einfachkeil aus dem Jahr 1998 wiegt rund 600 kg. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Spalters geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

Ostrach

Einbruch

Im Gesamtwert von rund 6.000 Euro wurden mehrere Elektromaschinen der Marke "Hilti" und ein Laser mit Stativ im Zeitraum von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, aus einem Baucontainer in der Altshauser Straße entwendet. Der im Industriegebiet stehende Container war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Leibertingen

Schwerer Verkehrsunfall

Ein 38-jähriger Autofahrer verunfallte vermutlich aufgrund seiner Alkoholeinwirkung am Mittwoch gegen 22.00 Uhr auf der K 8215 und verletzte sich hierbei schwer. Der aus Richtung Buchheim kommende Fahrzeuglenker kam nach einer Kuppe in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, übersteuerte anschließend sein Fahrzeug nach rechts und kam hierbei rechts auf das Bankett. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam links neben der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite liegend im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Leibertingen, die mit 40 Mann und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle kam, befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Im Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und sein Führerschein einbehalten.

Inzigkofen

Zeugen nach tödlichen Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, welche die unten aufgeführten Fahrzeuge kurz vor dem Unfall gesehen, das Unfallgeschehen beobachtet haben und / oder maßgeblich an der Ersten Hilfe beteiligt waren. Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntag auf der L 277 ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Sigmaringen unterwegs, als ein vor ihm fahrender 74-jähriger Renault-Lenker zwischen Dietfurth und Inzigkofen nach links in Richtung Unterschmeien abbiegen wollte. Dazu ordnete sich der Pkw-Lenker links ein. Laut einem Zeugen hatte er dazu geblinkt. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte der Motorradfahrer den stehenden Pkw zu spät, prallte auf das Heck und stürzte schwer. Im Krankenhaus, in das er mit dem Rettungswagen gebracht wurde, erlag er am Montagabend seinen Verletzungen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro.

