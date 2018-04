Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis ...

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg Teil 2

Hoßkirch

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Hoßkirch nach Käfersulgen. Ein 17-Jähriger erfasste ein die Fahrbahn querendes Reh frontal und stürzte. Der Jugendliche benötigte an der Unfallstelle keine ärztliche Behandlung.

Weingarten

Fehler beim Anfahren

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 200 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Zeppelinstraße. Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand an und erfasste eine herannahende 65-jährige Radfahrerin. Die durch den Sturz verletzte Zweiradfahrerin wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weingarten

Sachbeschädigung

Die Seitenscheibe an einem geparkten Pkw schlug ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstag, 06.45 Uhr an einem geparkten Pkw in der Friedhofstraße ein. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Weingarten

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und zirka 7.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 06.15 Uhr an der Einmündung Franz-Beer-Straße / Sauterleutestraße. Ein 24-Jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen von der Franz-Beer-Straße in die Sauterleutestraße einen entgegenkommen 56-Jährigen und prallte gegen dessen Nissan. Der durch die Kollision leicht verletzte 56-Jährige wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Kißlegg

Wildunfall

Ein toter Wildhase sowie rund 1.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am heutigen Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr zwischen Langhalden und Kißlegg. Ein 24-Jähriger erfasste mit seinem Audi einen die Fahrbahn querenden Hasen im Waldstück vor Bietenweiler.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Liebigstraße. Ein 51-Jähriger prallte beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Pkw Seat und verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme.

Straub

