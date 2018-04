Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Konstanz

Wohnungstür eingetreten

Die Eingangstür zu einer Wohnung in der Rheingutstraße 34 hat am Sonntagmorgen, gegen 06.30 Uhr ein Unbekannter eingetreten. Nachdem die Bewohnerin auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, flüchtete der mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Shorts bekleidete Mann. Ob es sich um eine Sachbeschädigung, oder einen versuchten Einbruch handelt, ist noch unklar. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Radolfzell

Gegenstand von Brücke geworfen

Von einer Brücke zwischen Radolfzell und Markelfingen haben Unbekannte am Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr einen Gegenstand auf die B33neu geworfen. Bei einem in Richtung Konstanz fahrenden PKW konnten anschließend zwei faustgroße Einschläge in der Windschutzscheibe festgestellt werden. Die Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Radolfzell-Moos

Renitenter Mann leistet Widerstand

Erheblichen Widerstand hat ein 28-jähriger Mann gegenüber Polizeibeamten geleistet, die ihn am Montag, gegen 03.45 Uhr, auf einem Boot im Hafen von Moos vorläufig festnehmen mussten. Anrufer meldeten zuvor eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Boot, bei der die Frau massiv angegangen werde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der 28-Jährige und seine 25-jährige Ehefrau angetroffen werden. Beide Personen wiesen teilweise blutende Verletzungen auf. Der Aufforderung, vom Boot zu kommen, widersetzte sich der Mann und hinderte mit Gewalt auch seine völlig verängstigte Frau, dies zu tun. Aufgrund des aggressiven Verhaltens mussten weitere Polizeikräfte angefordert, und der 28-Jährige schließlich überwältigt und gefesselt werden. Dabei setzte er sich zur Wehr, wodurch drei Beamte leicht verletzt wurden. Der Grund der Auseinandersetzung des Paares ist noch unklar. Da bei dem 28-Jährigen auch eine geringe Menge Kokain aufgefunden wurde, muss er sich neben Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung auch wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Radolfzell

Unklarer Zusammenstoß

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Freitagmittag, gegen 13.00 Uhr, an der Kreuzung Ratoldusstraße/Friedhofstraße ereignet hat. Während der Lenker eines VW Golf angegeben hat, dass eine ihm nachfolgende BMW-Fahrerin auf sein stehendes Fahrzeug aufgefahren sei, gab die BMW-Fahrerin an, dass der Golffahrer beim Rückwärtsfahren auf ihr Fahrzeug geprallt sei. An den beiden PKW entstand bei dem Zusammenstoß ein Gesamtschaden von rund 2300 Euro. Ein im BMW mitfahrendes Kind wurde leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden zur Klärung des Sachverhalts gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Motorrad erfasst Fußgängerin

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden von rund 1000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr in der Industriestraße ereignet hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Kreisverkehr der Georg-Fischer-Straße kommend auf der Industriestraße und erfasste rund 100 Meter nach dem Kreisverkehr eine die Fahrbahn überquerende 17-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und rutschte rund 25 Meter über die Fahrbahn, während die Fußgängerin zur Seite geschleudert wurde. Beide Schwerverletzten mussten an der Unfallstelle notärztliche versorgt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Zur Klärung des Unfallablaufs untersuchte noch in der Nacht ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter die Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften an der Unfallstelle. Am nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die den Unfallablauf beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Singen

Unfallflucht

Beim Ausfahren aus der Grundstückszufahrt zum Anwesen Lindenhain 39-43 hat am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, eine 25 bis 30 Jahre alte Lenkerin eines schwarzen Golf oder Polo einem 14-jährigen Radfahrer, der den Radweg in Richtung Friedrich-Ebert-Platz befuhr und zunächst angehalten hatte, mit einem Handzeichen signalisiert, dass sie ihn durchfahren lässt. Beim Anfahren fuhr auch der PKW wieder an, wodurch der Radfahrer ausweichen musste und dabei stürzte. Ohne sich um den am Boden liegenden und leicht verletzten 14-Jährigen zu kümmern, fuhr die Autofahrerin nach rechts auf die Rielasinger Straße ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Aach

Zusammenstoß beim Abbiegen

Beim Einbiegen von der Stadtstraße nach links auf die L194 hat am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein 76-jähriger Rennradfahrer einen auf der L194 aus Richtung Engen kommenden 17-jährigen Lenker eines Kleinkraftrades übersehen. Das Fahrzeug erfasste dabei das Hinterrad des Radfahrers, der dadurch stürzte und sich Schürfungen und Prellungen zugezogen hat, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Der 17-Jährige blieb unverletzt.

Gottmadingen

Brennender Bahndamm

Aus noch unklarer Ursache ist am Sonntagnachmittag, gegen 18.00 Uhr, auf Höhe des Industrieparks am Bahndamm auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern ein Feuer ausgebrochen und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

Eigeltingen

Gestürzte Radfahrer

Weil sein auf dem Lenker sitzendes Kind mit dem Fuß das Vorderrad berührte, hat am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein 37-jähriger Radfahrer die Kontrolle über sein Gefährt verloren und ist in der Homberger Straße, an der Einmündung zur Hauptstraße gestürzt. Das Kind erlitt dabei Schürwunden und eine Verletzung an der Nase, während der Vater neben erlittenen Platzwunden sich auch einen Zahn ausgeschlagen hat. Beide Personen mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Stockach

Betrügerische Spendensammler

Mit einem Klemmbrett und einer Unterschriftenliste ausgestattet haben am Samstagmorgen zwei Unbekannte in der Goethestraße Fahrzeuge angehalten und Passanten angesprochen um sie wegen einer angeblichen Hilfsbedürftigkeit zu einer Spende von zwanzig Euro zu überreden. Dabei betraten sie auch ein Schuhgeschäft und bedrängten Kunden, weshalb sie aus dem Laden verwiesen wurden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die südländisch aussehenden, etwa 25-jährigen Personen. Die Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern und rät, keinerlei Geldzahlungen vorzunehmen und unverzüglich die Polizei zu verständigen.

Stockach

Versuchter Parfümdiebstahl

Weil er von einer Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen wurde, ist ein unbekannter Mann am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Goethestraße geflüchtet, nachdem er versuchte, Parfümpackungen im Wert von rund 460 Euro in seine zu Diebstahlszwecken präparierte Tasche zu stecken.

Stockach

Gewahrsam

In Gewahrsam genommen werden musste am Sonntag, gegen 01.00 Uhr ein 34-jähriger Mann, nachdem er in einer Wohnung in einem Stockacher Ortsteil mit einer Mieterin in Streit geraten war, sie dabei beleidigte und auch gegen seine Partnerin handgreiflich wurde. Da er sich auch von der hinzugerufenen Streife nicht beruhigen ließ, musste er, obwohl ihm der Gewahrsam zuvor mehrfach angedroht wurde, schließlich überwältigt werden. Dabei setzte er sich zur Wehr und beleidigte die Einsatzkräfte. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Geisingen/A81

Folgenschwerer Auffahrunfall

Dass die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen stockenden Verkehrs abbremsen mussten, hat am Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr eine auf der A81 in Richtung Engen fahrender 48-jähriger Lenkerin eines Opel zu spät bemerkt und prallte dabei in das Heck eines weiteren Opel, der dabei gegen die Mittelleitplanken geschoben wurde. Der auffahrende Opel geriet dabei ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stillstand. Zwei Insassen des auffahrenden Opel wurden schwer, die vier Insassen des zweiten Opel jeweils leicht verletzt. Neben einem Notarzt waren sechs Krankenwagen sowie 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr von Geisingen und mehrere Streifenfahrzeuge im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Auffahrt der Anschlussstelle Geisingen musste zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Schmidt

