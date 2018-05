Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Konstanz

Rückwärts gegen PKW gestoßen

Beim Rückwärtsausparken ist am Freitag, gegen 19.00 Uhr, der Lenker eines Peugeot in der Riedstraße gegen einen an der roten Ampel wartenden BMW gestoßen. Während der Schaden am Peugeot mit rund 700 Euro vergleichsweise gering ausgefallen ist, entstand am nicht mehr fahrbereiten BMW ein Schaden von rund 9000 Euro.

Konstanz

Stoppschild nicht beachtet

Weil das Stoppschild nicht beachtet wurde, ist am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, ein auf der Riedstraße fahrender 21-jähriger Lenker eines VW Golf an der Einmündung zur Radolfzeller Straße frontal mit einem dort stadteinwärts fahrenden Dacia einer 19-Jährigen zusammengestoßen. Die drei Insassen des Golf und die beiden Insassen des Dacia wurden dabei jeweils leicht verletzt und mussten zur Behandlung in das Krankenhaus verbracht werden. Da aus den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste die Feuerwehr die Unfallstelle großflächig abstreuen. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Konstanz

Gegen Baum geprallt

Aus noch unklarer Ursache hat am Sonntag, gegen 00.45 Uhr, ein auf der Riedstraße in Richtung Kreisverkehr Byk-Gulden-Straße fahrender 21-jähriger Lenker eines Hyundai die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen einen Baum. Ein Mitfahrer wurde dabei im Gesicht verletzt und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Hyundai dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden sein.

Konstanz

Gewahrsam

Unter deutlicher Alkoholeinwirkung und vermutlich auch unter Drogeneinwirkung ist am Sonntag, gegen 02.15 Uhr ein 40-jähriger Mann gestanden, der lautstark schreiend und in starken Schlangenlinien in der Konzilstraße unterwegs war. Da die Gefahr bestand, dass der Mann auf die Fahrbahn stürzt, wurde er von einer vorbeifahrenden Streife angehalten und zur Wache verbracht. Nach einer ärztlichen Untersuchung musste er die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Konstanz

Aggressiver Mann

Äußerst aggressiv hat sich am Sonntag, gegen 01.15 Uhr, ein noch unbekannter Mann gezeigt, der am Sankt-Stephans-Platz mit einer 26-jährigen Frau in Streit geraten ist. Dabei warf er ein Fahrrad gegen einen geparkten PKW und schlug die junge Frau mit dem Kopf gegen die Hauswand. Einem der Frau zur Hilfe eilenden Zeugen schlug er mehrfach in das Gesicht, bedrohte auch einen zweiten Zeugen und nahm dabei die Frau erneut in den Schwitzkasten. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete der Täter. Die 26-Jährige und der Zeuge erlitten blutende Verletzungen und mussten entsprechend versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Konstanz

Mann von Unbekannten angegriffen - Zeuge gesucht

Leicht verletzt wurde ein 18-Jähriger, der am Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr, in der schmalen Gasse zwischen der Marktstätte und der Dammgasse grundlos von vier unbekannten Männern angegriffen, zu Boden gestoßen und mit Fußtritten gegen den Oberkörper malträtiert wurde. Der Vorfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Er, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, die wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, zu melden.

Konstanz

Brandalarm

Übermäßige Rauchentwicklung beim Kochen hat am Sonntag, gegen 22.30 Uhr in der Unterkunft für Flüchtlinge in der Luisenstraße zum Auslösen des Brandalarms geführt. Die Feuerwehr konnte sich auf das Belüften des Gebäudes beschränken. Ein nennenswerter Schaden ist nicht entstanden.

Konstanz

Falsche Polizeibeamte

Gleich mehrere Personen meldeten sich am Sonntag bei der Polizei und teilten mit, dass sie Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten hätten. Wie bereits in den zurückliegenden Fällen gab der Anrufer an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und auf einer aufgefundenen Liste auch der Name des Angerufenen vermerkt sei. Dabei versuchte der angebliche "Oberkommissar Henkel" die Angerufenen auf vorhandene Wertgegenstände und Vermögensverhältnisse auszufragen. In allen Fällen wurde der Betrugsversuch jedoch rechtzeitig erkannt und die Gespräche entsprechend beendet.

Radolfzell-Markelfingen

Motorrad prallt gegen PKW

Beim Einfahren vom Schwanenweg in die Kreuzung zur Markolfstraße ist am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr eine 39-jährige, sich in die Kreuzung tastende Golffahrerin mit einem in Richtung zur Kapelle fahrenden Motorrad einer 41-Jährigen zusammengestoßen. Die Zweiradfahrerin stürzte dabei und musste mit leichteren Verletzungen ärztlich versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Radolfzell

Unfall beim Rangieren

Um die Tanksäule zu wechseln, musste am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr der Lenker eines Mitsubishi an einer Tankstelle in der Zeppelinstraße rangieren und prallte dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die linke Seite eines anfahrenden Citroen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.

Gaienhofen

Erneut brennendes Holzlager - Zeugen gesucht

Ein zwischen Gaienhofen und Horn befindliches Holzlager mit rund 20 Ster Brennholz ist am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Während das Holzlager nahezu abbrannte, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein abgestelltes Ruderboot noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es entstand ein vierstelliger Sachschaden. In den vergangenen Wochen und zuletzt in der Nacht zuvor kam es im Bereich der Höri zu ähnlichen Brandfällen. Aufgrund der Gesamtumstände geht die ermittelnde Kriminalpolizei von Brandstiftung aus und hat folgende Fragen:

- Wer hat an den Brandstellen oder in deren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu den Brandfällen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Fußgängerin von Mountainbike erfasst

Von einem unbekannten Mountainbike Fahrer wurde am Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr eine 66-jährige Fußgängerin, die mit einem Hund im Schießhüttenweg unterwegs war, gestreift. Die Frau stürzte dabei zu Boden und zog sich Verletzungen am Ellenbogen und Knie zu. Ungeachtet dessen fuhr der Mountainbike Fahrer, der mit einer Gruppe von acht bis zehn Fahrern unterwegs war und in einer Dreierreihe auf die Fußgängerin zugefahren ist, ohne sich um die Frau zu kümmern davon. Auch ihm nachfolgende Radfahrer aus der Gruppe kümmerten sich nicht um die Frau. Die Polizei Radolfzell ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Autofahrer schlägt Fußgänger

Weil ein auf der Freiheitstraße fahrender Autofahrer auf Höhe der August-Ruf-Straße erst nach der Ampel und im Bereich des Übergangs der Fußgänger zum Stillstand gekommen ist, klopfte am Freitag, gegen 11.30 Uhr ein 49-jähriger Fußgänger gegen die Seitenscheibe des PKW um den Fahrer auf sein Verhalten aufmerksam zu machen. Der 37-jährige Fahrer stieg danach aus und schlug dem Fußgänger unvermittelt mit der Faust in das Gesicht, wodurch der 49-Jährige eine Nasenbeinfraktur erlitten hat. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer deshalb wegen Körperverletzung.

Singen

Schlägerei

Zeitweise ohnmächtig wurde ein 21-Jähriger, der am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, im Rahmen einer Grillparty in der Südstadt von drei weiteren Partygästen geschlagen worden sein dürfte. Sämtliche Personen standen dabei teilweise deutlich unter Alkoholeinwirkung. Der Grund der Auseinandersetzung sowie die jeweiligen Tatbeteiligungen sind noch unklar. Der 21-Jährige musste zur Behandlung in das Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Singen

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, hat am Freitagmorgen, gegen 11.15 Uhr, ein aus dem Kreisverkehr der B34/Unter den Tannen in Richtung Radolfzell ausfahrendes Fahrschulfahrzeug angehalten. Die Lenkerin des ihm nachfolgenden BMW konnte noch rechtzeitig abbremsen, während dies einem Polofahrer nicht mehr gelungen ist. Er prallte mit seinem PKW in das Heck des BMW, der dadurch auf den Renault aufgeschoben wurde. An den drei Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Singen

Angeblicher Suizidversuch

Wegen des Missbrauchs von Notrufen und Widerstand gegen Polizeibeamte muss sich ein 19-Jähriger verantworten, der am Sonntagnachmittag, gegen 17.15 Uhr der Polizei mitteilte, dass sich seine Mutter aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Schauinslandstraße stürzen will. Erst auf mehrfaches Klingeln und Klopfen öffnete der Heranwachsende die Wohnungstür, stellte sich dabei den angerückten Einsatzkräften in den Weg und versuchte sie am Eindringen in die Wohnung zu hindern. Da er den polizeilichen Aufforderungen nicht Folge leistete musste er deshalb überwältigt und kurzzeitig gefesselt werden. Im Rahmen der weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass er mit seiner Mutter lediglich in Streit geraten war und eine Suizidabsicht nicht vorgelegen haben dürfte.

Singen/A81

Ins Schleudern geraten

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass der Lenker eines Mercedes am Sonntag, gegen 23.15 Uhr, auf der A81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten ist und gegen die Leitplanken prallte. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Engen

Schachtdeckel angehoben

Beim Herausheben von Schachtdeckeln wurden am Sonntag, gegen 05.30 Uhr in der Ballenbergstraße mehrere Jugendliche beobachtet und flüchteten, nachdem sie dies bemerkten. Der hilfsbereite Zeuge setzte die Schachtdeckel wieder ein und konnte dadurch einen möglichen Schaden verhindern.

Hilzingen

Gestürzter alkoholisierter Radfahrer

Beim Versuch auf den Gehweg zu fahren ist am Sonntag, gegen 05.00 Uhr ein Radfahrer vor den Augen einer vorbeifahrenden Streife an der Einmündung Mühlenstraße/Trottengasse ins Schlingern geraten und gestürzt. Bei dem dabei leicht verletzten Radfahrer konnten deutliche Anzeichen auf eine Alkoholeinwirkung festgestellt werden. Nachdem auch ein Atemalkoholtest mir rund 1,7 Promille entsprechend ausgefallen war, musste er sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Bodman-Ludwigshafen

Auffahrunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Freitagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, eine 24-jährige Seatfahrerin auf der K6101 auf einen an der Stoppstelle zur B34 wartenden Audi A6 aufgefahren. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Seat entstand ein Schaden von rund 4000 Euro, während der Schaden am Audi auf 1000 Euro geschätzt wird.

Stockach

Radmuttern gelöst

Beim Befahren des Kreisverkehrs der Goethestraße hat sich am Freitag, gegen 23.15 Uhr an einem Skoda Octavia das linke Vorderrad gelöst. Es ist davon auszugehen, dass zuvor von Unbekannten sämtliche Radmuttern gelöst wurden. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Stockach

Radfahrerin von PKW erfasst

Der getragene Helm dürfte eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin am Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes in der Ludwigshafener Straße vor schweren Verletzungen bewahrt haben. Die Radlerin beabsichtigte auf Höhe der Einmündung Obere Walkestraße die Fahrbahn zu überqueren und dürfte dabei die Geschwindigkeit des stadteinwärts fahrenden Mercedes unterschätzt haben. Die Radfahrerin wurde von der linken Fahrzeugseite erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Schürfungen und Prellungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Orsingen-Nenzingen

Motorradfahrer überschlägt sich

Mit einer Schulterverletzung musste am Freitag, gegen 19.30 Uhr, ein 23-jähriger Motoradfahrer nach einem Unfall in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Lenker einer Yamaha fuhr auf der K6120 in Fahrtrichtung Volkertshausen und kam vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einer angrenzenden Wiese. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden.

Schmidt

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/