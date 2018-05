Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Alkoholisierte Radfahrerin

Weil sie in erheblichen Schlangenlinien fuhr und einen Sturz gerade noch vermeiden konnte, kontrollierte eine Streife am Mittwoch, gegen 01.30 Uhr eine Radfahrerin an der Einmündung Fürstenbergstraße/Buhlenweg. Die Frau konnte nur mit Mühe von ihrem Fahrrad absteigen und zeigte deutliche Anzeichen auf eine Alkoholeinwirkung. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund drei Promille erbrachte, musste sie sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Essen auf dem Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen hat am Dienstag, gegen 22.45 Uhr in einer Wohnung im Stockackerweg zu einer Rauchentwicklung und dadurch zum Auslösen des Rauchmelders geführt. Die von Nachbarn alarmierte Feuerwehr konnte nach dem Betreten der Wohnung die Gefahrenstelle beseitigen und die Wohnung belüften. Während der Einsatzmaßnahmen kam der Wohnungsinhaber zu seiner Wohnung zurück. Ein nennenswerter Schaden dürfte nicht entstanden sein.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr hat am Mittwoch, gegen 01.15 Uhr, ein aus der Reichenaustraße kommender Lenker eines Land Rover einen bereits von der Oberlohnstraße in den Kreisverkehr eingefahrenen BMW übersehen. Der Land Rover prallte mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen die rechte Fahrzeugfront des BMW, wodurch an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro entstanden ist. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Nachdem sie einem mit Sondersignal fahrenden Rettungswagen und dem Notarztfahrzeug die Vorbeifahrt ermöglicht hatten, fuhren am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr der Lenker eines Skoda und ein dahinter stehender VW Golf auf Höhe der Radolfzeller Straße vom seitlichen Fahrbahnrand wieder an. Dabei setzte der Golffahrer unmittelbar zum Überholen des anfahrenden Skoda an und streifte ihn seitlich. Ohne sich um den dadurch entstanden Schaden zu kümmern, fuhr der Golffahrer davon und erschien erst einige Minuten später wieder an der Unfallstelle. Am Golf entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, am Skoda wird der Schaden auf 1800 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallablaufs werden mögliche Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, zu melden.

Zusammenstoß

Beim Versuch auf die Bodenseestraße einzufahren, hat am Dienstagnachmittag, gegen 19.00 Uhr, ein 27-jähriger Skodafahrer einen vorbeifahrenden Audi eines 42-Jährigen übersehen. Durch den seitlichen Streifvorgang entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden vor rund 4000 Euro.

Polizeieinsatz nach Bedrohung

Weil ein 40-Jähriger nach einem Streit über einen Autokauf ankündigte, nach Hause zu fahren und eine Waffe zu holen, rückten am Dienstagmorgen mehrere Streifen zur Fahndung nach dem Mann aus. Gegen 12.00 Uhr konnte der Tatverdächtige auf einem Betriebsgelände in der Zeppelinstraße angetroffen und von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug gesprochen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Eine Waffe konnte weder bei ihm, noch in seinem Fahrzeug aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Vor einer drohenden Polizeikontrolle sind am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, in der Bohlinger Straße ein 18-jähriger Rollerfahrer und sein Sozius geflüchtet. Ungeachtet der Anhaltesignale versuchte der Rollerfahrer über den Anemonenweg zu entkommen und konnte schließlich im Sonnenblumenweg gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Heranwachsende das Zweirad ohne Wissen der Eltern in Gebrauch genommen hat und zum Führen des Gefährts keine Fahrerlaubnis besitzt, weshalb er entsprechend angezeigt wird.

Geldbörse aus PKW entwendet

Auf noch unklare Art haben Unbekannte am Dienstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr, einen in der Alemannenstraße, auf Höhe des Gebäudes Nr. 14 geparkten VW Passat geöffnet und aus dem Fahrzeuginnern nach den Angaben des Geschädigten eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Radfahrerin von PKW erfasst

Beim Überqueren der Gottlieb-Daimler-Straße wurde am Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr eine 66-jährige Radfahrerin, die den Radweg an der Georg-Fischer-Straße entgegen der Fahrtrichtung befahren hat, von einem aus der Gottlieb-Daimler-Straße kommenden BMW eines 74-Jährigen erfasst. Die keinen Helm tragende Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn, zog sich dabei eine Kopfplatzwunde und Prellungen zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Am PKW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Diebstahl

29 Europaletten und rund 15 Gitterboxen im Gesamtwert von rund 2000 Euro haben unbekannte Täter über das Pfingstwochenende von einem Betriebsgelände in der Gerwigstraße entwendet. Zum Abtransport der Gegenstände dürften größere Fahrzeuge notwendig gewesen sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733/94090, zu melden.

Geschädigter gesucht

Beim Rückwärtsausparken aus einem Parkplatz bei einer Bäckerei in der Hauptstraße hat, wie erst nachträglich bekannt wurde, am Freitagmorgen, gegen 08.30 Uhr, der Lenker eines VW California ein am Fahrbahnrand geparktes unbekanntes Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher hat nach seiner Mitteilung den Schaden erst zu Hause bemerkt und zeigte ihn deshalb nachträglich bei der Polizei an. An seinem grün/blau metallic lackierten VW konnten dunkle Farbantragungen festgestellt werden. Der Besitzer des unbekannten Fahrzeugs oder mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, zu melden.

Wildunfall

Ein zwischen Schweingruben und dem Wiedenholzerhof über die B14 rennendes Reh wurde am Mittwochmorgen, gegen 05.15 Uhr von einem in Richtung Stockach fahrenden VW Tiguan erfasst. Das vermutlich verletzte Tier flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Am PKW entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Zusammenstoß beim Ausparken

Beim Ausparken sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Stadtwall ein VW Passat und ein VW Golf zusammengestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei jeweils ein Schaden von rund 2000 Euro.

