Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - -- Konstanz

Gestürzter Radfahrer

Mit vermutlich nur leichteren Verletzungen wurde am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, ein 22-jähriger Radfahrer nach einem Unfall an der Einmündung Elberfeld-/Fürstenbergstraße zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert. Der auf dem falschen Fahrstreifen fahrende Radfahrer musste wegen eines von der Elberfeldstraße kommenden, zunächst auf dem Radfahrstreifen haltenden und danach wieder anfahrenden Toyota eines 36-Jährigen stark abbremsen, überschlug sich dabei, prallte mit dem Rücken gegen den PKW und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Am PKW entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Konstanz

Körperverletzung

Ohne ersichtlichen Grund hat am Freitag, gegen 04.00 Uhr, ein 29-jähriger Mann ein Fast Food Restaurant am Bahnhofsplatz betreten und einer dort arbeitenden Reinigungskraft unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Angreifer konnte von weiteren Mitarbeitern überwältigt und der Polizei überstellt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 29-Jährige aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in eine Spezialklinik eingeliefert. Der angegriffene Mann musste durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus verbracht werden.

Konstanz

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Beim Versuch seitlich einzuparken, hat ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von Montagmorgen bis Donnerstagnachmittag einen auf Höhe der Buchnerstraße 6 entlang der Fahrbahn geparkten Mercedes am montierten Fahrradträger gestreift, und dabei den Fahrradträger und die Heckstoßstange beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Gaienhofen

Opferstöcke aufgebrochen und Kerzenständer in Brand gesetzt

Beide Opferstöcke in der St. Mauritiuskapelle in der Kapellenstraße aufgebrochen und einen Kerzenständer in Brand gesetzt hat ein unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr. Ein Zeuge bemerkte die verrauchte Kapelle und löschte den brennenden Kerzenständer, der sich nach Sachlage nicht von selbst entzünden konnte, mit einem Eimer Wasser. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. In den Opferstöcken dürfte sich ein zweistelliger Bargeldbetrag befunden haben. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Schaufensterscheibe eingeschlagen und Ladenkasse entwendet

Ein etwa 15- bis 20-Jähriger hat am Freitag, gegen 03.30 Uhr, in der Teggingerstraße 9 die Scheibe zu einem Geschäft eingeschlagen und anschließend die Ladenkasse entwendet. Der als "südländisch aussehend" beschriebene Täter hat dunkle Haare, war mit einem dunklen Pulli und einer schwarz-grauen Mütze bekleidet und flüchtete nach der Tat in Richtung Fürstenbergstraße/Kriegerdenkmal. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, erbeten.

Radolfzell

Unfall zwischen Radfahrern

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, bei dem am Freitagmorgen, gegen 10.00 Uhr, eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin in der Zeppelinstraße verletzt wurde. Ein 83-jähriger Radfahrer fuhr vom geschotterten Verbindungsweg von der Karl-Wolf-Straße kommend, unterhalb des Parkplatz Herzen an die Einmündung der Zeppelinstraße, um dort nach links in Richtung Höri abzubiegen. Dabei dürfte er die von links kommende 75-Jährige übersehen haben, die beim Versuch nach links auszuweichen gegen das Vorderrad des 83-Jährigen prallte und mit dem Hinterkopf auf den Radweg stürzte. Der mitgeführte Helm wurde dabei im Fahrradkorb mitgeführt. Durch den Sturz erlitt die Radfahrerin noch unklare Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während der 83-Jährige unverletzt geblieben ist. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren mehrere Fahrradfahrer unterwegs, die ebenso wie sonstige zeugen gebeten werden, sich zur Klärung des Unfallablaufs mit der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät:

- Tragen Sie beim Radfahren grundsätzlich einen Helm

- Verwenden Sie nur geprüfte Helme

- Achten sie auf einen gut angepassten und festen Sitz des Helm

- Seien Sie Vorbild

Singen

Fahrzeug verkratzt

Sachschaden in vierstelliger Höhe hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Mittwoch, zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr an der Einmündung Feldberg-/Schauinslandstraße einen auf einem Besucherparkplatz des Anwesens Feldbergstraße 9 geparkten VW Passat auf beiden Fahrzeugseiten massiv und bis auf die Grundierung über nahezu die gesamte Fahrzeuglänge verkratzte. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Tengen-Watterdingen

Leichtkraftrad prallt gegen PKW

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades nach einem Zusammenstoß mit deinem VW Golf in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Jugendliche befuhr die K3134 aus Richtung Weil und bog nach links auf den Verbindungsweg in Richtung Watterdingen ab. In der sich anschließenden Linkskurve dürfte der Zweiradfahrer auf die Gegenfahrspur geraten sein. Der entgegenkommende 26-jährige Golffahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer jedoch nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 17-Jährige nach vorn von der Maschine geschleudert, prallte gegen die Windschutzscheibe des PKW und flog anschließend über das Fahrzeugdach in den seitlichen Straßengraben, während das Leichtkraftrad vom PKW bis zu dessen Stillstand mitgeschleift wurde. Am Leichtkraftrad wird der Schaden auf 2000 Euro, am Golf auf rund 5000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rielasingen-Worblingen

Unfall mit Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr in der Hauptstraße, auf dem Parallelweg zwischen der Gartenstraße und dem Kreisverkehr zusammengestoßen. Eine 43-jährige Frau wurde durch den Sturz auf die Fahrbahn leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in das Krankenhaus verbracht, während der 14-jährige zweite Beteiligte unverletzt geblieben ist.

Stockach

Gegen Verteilerkasten geprallt und geflüchtet

In der Nacht zum Donnerstag ist ein unbekannter Fahrzeugführer an der Einmündung Untere Wannenstraße/Obere Weinhalde von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen auf dem Gehweg montierten Verteilerkasten geprallt. Anschließend entfernte er sich mit seinem dadurch vermutlich im Frontbereich beschädigten Fahrzeug, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern. Durch die Beschädigung ist im genannten Bereich die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Zeugen, die Hinweise zu dem vermutlich beschädigten Fahrzeug oder zum Vorfall selbst geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Unfallflucht

Sachschaden von rund 3000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer hinterlassen, der in der Nacht zum Donnerstag vermutlich beim Rangieren gegen einen an der Einmündung Heinrich-Bettinger-Straße/Johann-Peter-Hebel-Straße geparkten gestoßen ist. Zeugenhinweise werden an die Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, erbeten.

Schmidt

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531/995-1012 E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/