Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Beim Wenden Motorrad übersehen

Beim Wenden auf der Mainaustraße auf Höhe An der Steig hat am Donnerstagmorgen gegen 11.15 Uhr ein 49-jähriger Lenker eines Kia einen aus Richtung Fähre kommenden 26-jährigen Fahrer einer Harley-Davidson übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Rucksack entwendet

Während ein 45-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf Höhe der Kliniken Schmieder im See gebadet hat, wurde sein am Ufer deponierter roter Rucksack der Marke Jack Wolfskin, in dem sich neben Bekleidung auch ein Samsung Handy S4 mini befunden hat, entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Hochwertiges Pedelec entwendet

Ein verschlossen vor einer Gaststätte in der Bleicherstraße abgestelltes blau-gelbes Mountainbike-Pedelec der Marke Haibike, Model x-Duro im Wert von rund 4000 Euro haben Unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Handtasche gestohlen

Auf der Flucht konnte eine zufällig in der Nähe befindliche Streife am Donnerstag gegen 23.30 Uhr einen 25-Jährigen festnehmen, nachdem er unmittelbar zuvor einer Frau, die an der Bushaltestelle beim Bodanplatz gewartet hat, die Handtasche entwendete. Der nicht im Bundesgebiet wohnhafte Mann näherte sich der Geschädigten von hinten, ergriff die Tasche und rannte davon. Während er von einer Begleiterin der Frau verfolgt wurde, und bevor er von den Beamten ergriffen werden konnte, entledigte er sich der Tasche, die anschließend aufgefunden werden konnte. Gegen den 25-Jährigen wird wegen Diebstahls ermittelt.

Betrunkener liegt auf Gehweg

Nach einem Hinweis eines Zeugen konnte am Freitag gegen 00.30 Uhr ein stark alkoholisierter 59-jähriger Mann auf dem Gehweg liegend in der Hegaustraße angetroffen werden. Der aufgrund seiner Trunkenheit gestürzte Mann musste durch den verständigten Rettungsdienst zur Abklärung möglicher Verletzungen in das Krankenhaus verbracht werden.

In Seniorenheim eingedrungen

Den Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Freitag gegen 01.00 Uhr ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Begleiter durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden konnten, nachdem sie über eine Mauer auf das Gelände eines Seniorenheims in der Poststraße eingedrungen sind. Ob das alkoholisierte Duo in Diebstahlsabsicht oder aus anderen Beweggründen auf das Gelände eingedrungen ist, muss noch ermittelt werden. Die beiden Personen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ihren verständigten Angehörigen überstellt.

Mann flüchtet vor Polizeikontrolle

Weil er eine Streifenwagenbesatzung bemerkte, die ihn kontrollieren wollte, ist am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein 27-Jähriger, der sich mit weiteren Personen im Innenhof des Untertorplatzes aufgehalten hat, geflüchtet. Während der Verfolgung durch einen Beamten ließ der Mann Gegenstände aus seiner Hand fallen und konnte, nachdem mehrere Mauern übersprungen werden mussten, von dem Beamten in der Lohmühlenstraße eingeholt und festgehalten werden. Den Grund für sein Verhalten fanden in Einsatzkräfte bei der Überprüfung seiner Fluchtstrecke. Neben einem Joint konnten auch ein Überraschungsei mit mehreren Haschisch-Portionen, eine Tüte mit Marihuana und mehrere Gramm einer in Alufolie eingewickelten noch unbekannten Substanz aufgefunden werden. Bei der anschließenden Wohnungsnachschau wurden mehrere Ampullen sichergestellt, deren Inhalt noch geklärt werden muss. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Betäubungsmittelstraftaten ermittelt.

Auffahrunfall

Zu geringer Sicherheitsabstand dürfte die Ursache für einen Auffahrunfall gewesen sein, bei dem am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L192 beim Schloss Marbach ein Sachschaden von rund 8500 Euro entstanden ist. Ein in Richtung Gaienhofen fahrender Lenker eines Audi musste verkehrsbedingt abbremsen. Die ihm nachfolgende Volvo-Fahrerin bemerkte dies zu spät und prallte mit ihrem Fahrzeug in das Heck des Audi. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Gewahrsam

Weil er sich gegenüber Angehörigen aggressiv verhalten hat und einen Wohnungsverweis durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ignorierte, musste am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein 38-jähriger Mann in einer Wohnung in der Südstadt gefesselt und zur Wache verbracht werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung durfte der mit rund 1,6 Promille alkoholisierte Mann die restliche Nacht zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle verbringen. Für den Transport zur Dienststelle und den Gewahrsamsaufenthalt erhält der 38-Jährige außerdem in Kürze eine Rechnung der Polizei.

Toaster löst Rauchmelder aus

Direkt unter einem Rauchmelder hat am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr ein Bewohner der Unterkunft für Flüchtlinge in der Byk-Gulden-Straße einen Toaster betrieben. Nachdem der aufsteigende Rauch des leicht angebrannten Toasts den Alarm auslöste, rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus, musste jedoch nicht eingreifen.

Alkoholisierter LKW-Fahrer

Weil er nicht angeschnallt war, haben Beamte am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr in der Steißlinger Straße einen LKW-Fahrer angehalten und kontrolliert. Da dabei Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, und ein anschließender Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille ergeben hatte, musste sich der Fahrer einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Verdacht eines Autorennens

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf der A98 zwischen Steißlingen und der Anschlussstelle Stockach West ereignet hat. Nachdem von einem Verkehrsteilnehmer mitgeteilt wurde, dass auf der A98 von zwei PKW der nachfolgende Verkehr ausgebremst wird, um vermutlich den ihnen vorausfahrenden Fahrzeugen freie Bahn zu verschaffen, konnten durch Einsatzkräfte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen fünf in Frage kommende Fahrzeuge bei der Anschlussstelle Stockach West gesichtet und zwei davon angehalten und kontrolliert werden. Die beiden 19-jährigen Fahrer eines Audi A5 und eines Golf GTI, jeweils mit KN-Zulassung, stellten den Sachverhalt in Abrede. Bei den drei nicht mehr zu kontrollierenden Fahrzeugen handelt es sich um einen weiteren VW Golf GTI, einen BMW und einen Mercedes AMG. Ob tatsächlich ein Rennen durchgeführt wurde, ist noch unklar. Um dies klären zu können, werden weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche dazu Hinweise geben können, gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Fahrzeug macht sich selbstständig

Weil das Fahrzeug gegen Wegrollen nicht ausreichend gesichert wurde, hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr ein in der Hauptstraße abgestellter VW Golf selbstständig gemacht und prallte rückwärts gegen einen geparkten Opel. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte vierstellig ausfallen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der B313 nach links in die Oberdorfstraße hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein aus Richtung Stockach kommender 57-jähriger Renault-Fahrer einen entgegenkommenden Mercedes eines 34-Jährigen übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Renault-Fahrer und die beiden Insassen des Mercedes jeweils leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 50.000 Euro entstanden sein.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein Leichtverletzter und zweifacher Totalschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B313. Der Lenker eines aus Richtung Mühlweiler kommenden Peugeot geriet aus noch unklarer Ursache in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Kia einer 50-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten anschließend gegen die seitlichen Leitplanken. Die Kia-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus verbracht werden, während der Peugeot-Fahrer unverletzt geblieben ist. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die B313 voll gesperrt werden.

